Anabel Pantoja podría tener claro quién quiere que le acompañe al altar en su boda

Si las cosas no han cambiado en los últimos cuatro años, Anabel Pantoja podría tener claro quién quiere que sea el padrino en su boda con Omar Sánchez desde hace bastante tiempo. No sería otro que su primo Kiko Rivera y así lo confesó cuando trabaja como gancho en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en 2015.

Se estaba celebrando la final de Samira el día que la sobrina de Isabel Pantoja soltó el gran bombazo. Al ver a la tronista bajar las escaleras acompañada de su hermano, Anabel no pudo ocultar su emoción y habló de la “envidia sana” que sentía por ella. “Si algún día me caso, me encantaría que me llevara mi primo Kiko del brazo”, dijo con los ojos llorosos.