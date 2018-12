Cobardía es lo que no tuvo Manuel Cortés al enfrentarse a uno de los temas legendarios de su padre Chiquetete en 2016.en el talent show ‘Levántate All Stars’.

Raquel Bollo, que se pasó toda la actuación de su hijo con el vello de punta y visiblemente emocionada, tampoco dudó en dedicarle unas bonitas palabras a Manuel Cortés. “Soy su madre, se me pone la piel de gallina”, decía la colaboradora de ‘Sálvame’. “Se me mezclan muchos sentimientos, entonces me emociono muchísimo. Me traen recuerdos buenos y malos”, remataba.