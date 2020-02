Fabián Alen adelantó su final en 'MyH' hace 9 años para no perder a su favorita: "No puedo más"

La reacción de Sonia Ruz no se hizo esperar y, después de ver aquel encuentro, no dudó en asegurar que se marchaba del programa porque ya no aguantaba más. “Esta situación me puede”, decía la pretendienta visiblemente afectada. Fabián quería que se quedara y así se lo hizo saber en varias ocasiones, pero, ante la negativa de ella, el tronista se vio obligado a tomar una decisión radical.