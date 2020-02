Hugo Sierra e Ivana Icardi no son los primeros: otros supervivientes que se besaron en Honduras

Para los concursantes de ‘Supervivientes’ los peces y los cocos no son suficientes y a veces necesitan llevarse a la boca algo más carnal. El estar apartados del mundo y en una isla desierta hace que sus instintos más primarios se desaten y se dejen llevar por el deseo de besar los labios de algún habitante de las playas de Honduras. Hugo e Ivana han sido los últimos pero no los únicos. Recordamos a los que fueron antes.

Fortu y Carmen Lomana (2015)

Yurena y Víctor (2016)

Steisy y Paco (2016)

La extronista y el toledano tuvieron una relación de lo más intensa en ‘Supervivientes 2016’. Encontraron el mayor apoyo el uno en el otro y no era extraño verles darse más de una muestra de cariño. Un día, mientras disfrutaban juntos del atardecer, Paco no dudó ni un momento en dar un tierno beso a Steisy: “Eres estupenda, te quiero mogollón”, le dijo.

Leticia Sabater y Naud (2017)

Uno de los momentos más apasionados de ‘Supervivivientes 2017’ lo protagonizó Leticia Sabater. En su etapa como zombie, la cantante se enfrentó a una prueba de recompensa y contó con la ayuda de Naud, un garífuna que se esforzó al máximo para que ella se llevara un pedazo de tarta. Cuando ella pensaba que había conseguido el premio, no dudó en lanzarse a dar un beso en los labios a su compañero, aunque la dura realidad llegó cuando le dijeron que no había conseguido pasarla y que no podía disfrutar del postre.