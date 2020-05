Antes de Barranco: famosos que se marcaron un 'Adán y Eva' y se desnudaron en 'SV'

Barranco no está teniendo problemas a la hora de mostrarse como vino al mundo y sus compañeras aseguran que ya le han visto todo. Por si fuera poco, en el último ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes’, el concursante aceptó pasar una semana en taparrabos a cambio de dos pizzas barbacoa.

Ha sido el primero de la edición en mostrar su lado más natural, pero no el único de la historia. Desde el año 2006, muchos famosos decidieron marcarse un ‘Adán y Eva’ y se pasearon por las el paraíso sin bañador. ¡Recordamos los más míticos!

Pipi Estrada en 2006

Carolina Sobe en 2014

Durante su estancia en el palafito, Rafa Lomana y Carolina Sobe se despojaron de su bañador para regalarnos un baño de lo más sugerente. La superviviente se mostró tal y como vino al mundo y no dudó en mandarle un mensaje muy divertido a su compañero: “Lomana, llévame al paraíso”, le dijo.

Bibiana Fernández en 2014

Si hablamos de desnudos famosos en ‘Supervivientes’, no podíamos olvidarnos del mítico baño de sol que Bibiana Fernández se dio en Honduras en 2014. La participante no atravesaba su mejor momento en el concurso y estaba en plena huelga de hambre, pero eso no le impidió despojarse de toda su ropa para que el sol se colara en todas las partes de su cuerpo.