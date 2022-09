Ana María Aldón y Ortega Cano: la reacción que tuvieron al enterarse de que esperaban su primer hijo

Ana María Aldón se quedó embarazada de Ortega Cano en el año 2012

El torero y la exconcursante de 'Supervivientes 2020' se sinceraron con Bertín Osborne en 2019

La pareja contó en Telecinco cómo fue el día en el que se enteraron del embarazo

Todo el mundo se quedó petrificado en el año 2012, cuando en el programa ‘Sálvame’ se anunció que José Ortega Cano y Ana María Aldón estaban esperando a su primer hijo juntos, pese a llevar solo tres meses de relación.

Una noticia que sacudió por completo el mundo del corazón y que dio lugar a muchas reacciones. Todo el mundo hablaba y opinaba sobre ello, pero ¿Cómo reaccionaron los protagonistas tras enterarse de que iban a ser padres?

En ‘Unplugged’ hemos dado una vuelta por la hemeroteca de Telecinco y sabemos cómo le cayó el bombazo, ya que ellos mismos lo contaron en uno de los programas de la cadena. ¡Retrocedemos tres años para recordarlo!

Cómo se enteraron Ana María Aldón y Ortega Cano

La pareja concedió una entrevista a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ en el año 2019 y hablaron de varios aspectos de su relación, entre ellos, del momento en el que se enteraron de que iban a tener a su primer hijo.

“A los tres meses me dejó embarazada”, confesó Ana María Aldón. “Me fui al médico porque me dolían mucho los riñones y pensaba que tenía una infección porque no me encontraba bien”, afirmó la mujer de Ortega Cano, que por aquel entonces regentaba una tienda.

“Esperaba que el médico me dijera que tenía una infección de orina y que era positivo… Pero lo que me dio positivo fue el embarazo. No me lo podía creer”, aseguró la colaboradora de Telecinco en el programa de Bertín Osborne.

Sobre cómo se enteró José Ortega Cano, declaró: “Le pasé el teléfono a mi médico y le dije que si no le importaba darle la noticia él mismo (..) El médico le dijo que había dado positivo en el embarazo y, de repente, se empezó a escuchar ‘olé, olé, ole”.

“Yo escuchaba gritos y vi claro que eran ‘olés’… Se pasó, por lo menos, dos minutos diciendo ‘olé’ y yo llorando, pensando en la que me iba a caer encima, lo que me iban a decir y lo que me iba a pasar. Yo no tenía pensamiento de tener niños porque yo ya tenía una de 17 años”, dijo Ana María Aldón.

Las reacciones de Gloria Ortega y la madre de Aldón

En 2012, Kike Calleja fue el encargado de contar en ‘El programa de Ana Rosa’ cómo se había tomado Gloria Camila la noticia del embarazo: “Quedaron para cenar y, cuando se lo contaron, creo que se montó tal bronca…”, aseguró el periodista, quien apuntó que el bombazo no le había sentado nada bien a la ahora participante de ‘Pesadilla en El Paraíso’.