Sandra Barneda y Rocío Carrasco se dijeron lo que pensaban la una de la otra el día que se conocieron

Allí también coincidió con Sandra Barneda, con la que, hoy en día, sigue manteniendo una bonita amistad. Por aquel entonces no se conocían y, en su primer encuentro, se dijeron la idea que tenían la una de la otra.

A esas palabras, la presentadora respondió: “Me gusta ser clara y directa… Aunque con el tiempo he aprendido que la línea recta no sienta demasiado bien y que hay que usar la curva, ser un poco más diplomática”, afirmó.

Después de eso, la ahora conductora de ‘La isla de las tentaciones’ le dijo lo que pensaba de ella: “Yo sabía que eras la quinta porque tú no te hubieras sentado en un plató si no es porque hay un proyecto detrás y más con la que está cayendo en tu familia”, aseguró.

“Lo que yo pienso de ti es que tienes una sensibilidad con la que he conectado. Para mí eres un interrogante, porque no te conozco, pero he visto en tus ojos mucha verdad, nervios reales y yo es algo que valoro mucho en una persona”, aseguró la presentadora.