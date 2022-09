Claudia Martínez conoce de sobra a Hugo Paz: ¡Se saltó las normas de 'MyH' con él!

La ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ fue protagonista de una confidencia en el año 2017 y le admitió a Emma García que había tenido algo con uno de los pretendientes más míticos del programa, Hugo Paz, ex de Sofía Suescun y participante de ‘Supervivientes 2018’.

Ella, muy afectada, aseguró que solo había visto a Hugo Paz un día fuera del programa y que fue al principio de su trono, en la etapa en la que no estaba a gusto: “Me estaba planteando abandonar el trono (..) Coincidí con él una noche de fiesta y me gustó”, declaró.

“Estoy decepcionada conmigo misma porque no me gusta mentir ni hacer daño a nadie, tenía que haber dado la cara, pero tuve miedo”, afirmó la tronista, que no pudo controlar las lágrimas tras confesar que había engañado a ‘MyHyV’.