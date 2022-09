Hugo Paz ya fue la tentación de Claudia Martínez: el día que se convirtió en su pretendiente en 'MyHyV'

Los chicos que estaban luchando por Claudia Martínez se revolucionaron por completo, no entendían qué hacía allí un hombre al que la tronista ya conocía de fuera. El ex de Sofía Suescun contó cómo se habían conocido y el motivo por el que quería ser su pretendiente.

Por ello, era todo un misterio saber qué iba a contestar en esa segunda ocasión. No se hizo mucho de rogar y, tras la petición del ahora tentador VIP, ella lo tuvo claro: “En su día dije que no, pero ha venido aquí y cómo le voy a decir que no… Claro que quiero una cita con él”, dijo.

“Es un chico que me gusta mucho físicamente, lo he visto en el programa y me gusta. Cómo es, cómo habla… Es gracioso”, dijo la tronista antes de decidir sentarlo en su bando de pretendientes. Una decisión que levantó muchas ampollas y que no gustó nada a los rivales.