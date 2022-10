Cómo se conocieron la madre de Javier Santos y Julio Iglesias, el supuesto padre de este

“Yo le dije que sí, pero no pensaba que me iba a mandar un coche a recogerme. Me fui al chalet y así empezó todo”. Tras estas declaraciones, Agustín Bravo le preguntó por el tiempo que había durado lo suyo y ella respondió: “Duró una semana o diez días”.

“Me he esperado a que me hijo tuviera edad para entenderlo. Yo no le podía decir que mi marido no era su padre”, aclaró María Edite, quien aseguró que no había vuelto a hablar con Julio Iglesias desde su supuesto affaire en el pasado.