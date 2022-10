Claudia Martínez fue expulsada de 'MyH' por tener "contacto físico" con un mítico concursante de 'GH'

Un bombazo que Suso Álvarez, delante de cámaras, no tardó en desmentir. Sin embargo, había ciertas contradicciones en el discurso del ex gran hermano que hizo que saltaran todas las alarmas y que todos creyeran que sí que había ocurrido algo.

Y no solo eso, además, aseguró que Suso le había dicho que no solo había hablado con ella, sino que había tenido “contacto físico”. Algo que Claudia Martínez no tardó en negar. Ella defendía que solo habían cruzado unas palabras por WhatsApp en un momento en el que no se encontraba bien.