“Se ha acabado definitivamente mi historia con Alonso”. Así de rotunda se mostró Mari Arrabal en el plató más marciano de Telecinco en el año 2002. Había roto con el ex gran hermano, pero no estaba para nada triste, ya que tenía un nuevo amor.

“He terminado mi relación y me he enamorado de un policía”, explicó. Fue ella quien tomó la decisión de dejarlo con Alonso y así lo explicó en el programa de Javier Sardá: “Le dije que no podía ser, que las cosas no iban bien y que era mejor dejarlo”, declaró.