El pasado de Jenny 'vienen curvas': a qué se dedicaba antes de revolucionar 'LIDLT 6'

La joven entró muy fuerte al programa de Emma García en el año 2017. Se sentía muy atraída por Iván Sánchez y, por ello, quiso hacerse notar desde el primer momento. Eso sí, su estrategia no fue del todo buena, ya que tuvo que ocupar la silla caliente el primer día.

Antes de presentarse y antes, incluso, de decir su edad y su nombre, la joven cargó contra su tronista y le tachó de chulo en los primeros minutos, algo que a él no le sentó nada bien. Ese fue el motivo por el que el joven decidió dejarla en la cuerda floja.

Tenía 20 años por aquel entonces y una vida muy ajetreada: “Soy niñera y camarera, pero me voy a poner a estudiar azafata de vuelo”, explicó. “No me gustan mucho los niños, pero tengo paciencia”, declaró. Unas palabras que hicieron saltar a Nagore Robles, que se quedó impactada: “¡Menos mal que no tengo hijos!”, dijo la presentadora.