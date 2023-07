Diego Matamoros participó en 'Supervivientes 2014' junto a famosos como Tony Spina

En la edición de 'Supervivientes 2014' hubo muchos abandonos, como el de Oriana Marzoli

Diego Matamoros explicó en 'Supervivientes' el motivo por el que tenía que abandonar

Diego Matamoros fue uno de los concursantes estrella de ‘Supervivientes 2014, una edición que estuvo marcada por los abandonos, ya que muchos de los participantes tuvieron que decir adiós a la experiencia por problemas de salud u otras razones.

Alberto Santana, Oriana Marzoli, Suhaila Jad, Tony Spina y Antonio Tejado se vieron obligados a dejar la experiencia a medias. Pero no fueron os únicos. El hijo de Kiko Matamoros sufrió un duro revés y tuvo que retirarse en el ecuador del concurso.

Damos un salto al pasado para recordar el motivo por el que Diego Matamoros tuvo que abandonar ‘Supervivientes’ y su emotiva despedida del reality show, en la que quiso estar presente su padre, Kiko Matamoros, quien le dedicó unas bonitas palabras.

El abandono de Diego Matamoros en ‘Supervivientes’

Desde la cama de un hotel, el hermano de Laura Matamoros informó a los espectadores de Telecinco que tenía que decir adiós a su sueño y decir adiós a la carrera por el ansiado cheque del reality show más extremo de Telecinco.

“Físicamente estoy chafado porque es fuerte lo que me ha pasado. Psicológicamente estoy fuerte, pero he asumido el parte médico y que no voy a volver al concurso. Me quedo con los grandes recuerdos, nada negativo”, declaró en directo en ‘Supervivientes: Última hora’.

Durante algunas semanas, el ex de Estela Grande sintió un fuerte dolor de espalda que le llegó a imposibilitar su participación en las pruebas: “Cada vez me costaba hacer más todo (..) El parte médico dice que no es un dolor muscular, que es un dolor óseo importante y no puedo hacer nada”, aseguró desde la cama.

Pese a su tremendo dolor, hubo algunos concursantes de ‘Supervivientes’ que lo pusieron en duda, a lo que él respondió: “Me parece muy duro que alguien diga que esto es mentira o que me lo estoy inventando. Me parece cobarde y de mala persona”, aclaró.

Las palabras de Kiko Matamoros a su hijo

Desde el plató, el padre del concursante quiso mandar un mensaje de fuerza a su hijo, que aún se encontraba en el hotel de Honduras: “Te mando un beso muy fuerte y te quiero decir que en España nadie ha dudado que estuvieras enfermo”, aseguró.