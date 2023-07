Hablamos de ‘¡Qué me dices!’, un espacio en el que no solo conocimos las noticias más importantes de los famosos. También, vivimos uno de los momentos más importantes en la vida de la que fuera compañera de Antonio Botella ‘Chapis’.

Estaba muy emocionada y no dudó en explicar a la audiencia del espacio de las tardes de Telecinco cómo había sido todo: “Nació a las dos menos cinco. Me pusieron la epidural y es como si fuera un sueño… No sabía si estaba pasando de verdad o me lo estaba imaginando”.