El de Chabeli Navarro es uno de los nombres que más ha dado de qué hablar a lo largo de este miércoles y el motivo no ha sido otro que las declaraciones que ella misma ha dado en una conocida publicación, donde ha hablado alto y claro de Bertín Osborne.

La que fuera pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha roto su silencio y, aprovechando el revuelo mediático que se ha formado por la futura paternidad del presentador con Gabriela Guillén, ha confesado que, a ella, el presentador la “convenció para que abortara”.

Con motivo de su vuelta a los medios de comunicación, en ‘Unplugged’ queremos recordar cómo fue su polémico debut en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, cuando plantó cara a la información que dio en directo un conocido tronista.

El polémico debut de Chabeli Navarro en ‘MyHyV’

La guapísima andaluza llegó pisando fuerte al programa del amor en el año 2013 y, aunque estaba tremendamente nerviosa, no quitó ni un solo momento la mirada del tronista al que estaba dispuesta a enamorar.

Estaba inquieta, sí, pero tenía muy claro que quería marcharse del programa junto al mítico Leo Cámara. El tronista, nada más verla, se quedó prendado de ella y destacó que le había gustado mucho su acento sevillano.

Como era costumbre en el espacio de Emma García, la de Sevilla se presentó a su tronista, contó algunas cosas sobre su vida y destacó que no era “nada celosa”. Ella llegaba con una sonrisa de oreja a oreja, pero había alguien que estaba dispuesto a borrársela.

“Me parece raro… porque en ‘La Posada’ me dijo que iba a entrar a por mí”, dijo Noel Bayarri, señalando directamente a Chabeli Navarro. Ella se quedó a cuadros, no se esperaba esa reacción del compañero de trono de Leo y no dudó en responder.

“Coincidimos en una discoteca y le dije de broma que quería conquistarlo… Yo podía haber llamado y haber dicho que quería entrar a Noel, pero no lo he hecho”, declaró la supuesta ex de Bertín Osborne.