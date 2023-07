Marta Peñate y Tony Spina coincidieron en la segunda edición de 'La Casa Fuerte'

Tony Spina aseguró que ya conocía a Marta Peñate y, antes de entrar, confesó lo que pensaba de ella

Tony Spina también dijo lo que pensaba de Asraf Beno e Isa Pantoja

Marta Peñate y Tony Spina están disfrutando de un retiro estival de lo más peculiar en el resort más famoso de la televisión, el de ‘¡Vaya vacaciones!’, donde están dejando claro que son una pareja de lo más sólida y que están muy enamorados.

Todo el mundo sabe que entre ellos hay mucha química y complicidad, pero pocos se acuerdan de qué era lo que pensaba el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ de ella antes de conocerla. ¡Damos un salto al pasado para recordarlo!

La opinión que Tony Spina tenía de Marta Peñate

El ahora concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ llegó con la escopeta cargada a ‘La Casa Fuerte’ en el año 2020 y dispuesto a declarar la guerra a algunos de los participantes que ya llevaban algunas semanas compitiendo por el premio.

Él se incorporó a medias, cuando el reality show ya llevaba unas semanas rodando y en su primer día explicó quiénes eran los concursantes que mejor le caían y a cuáles de ellos no quería ver ni en pintura.

Empezó por los que no le causaban tan buena impresión y se mojó de lo lindo: “Ya tengo personas que me cae mal. Con algunos de ellos ya he convivido, como Asraf… Ya sabéis que no me llevo bien con él”, declaró.

Pero él no fue el único al que le pegó ‘un tirito’, ya que Rebeca Pous también recibió un buen hachazo: “Con ella también conviví en ‘Supervivientes’ y me parece una falsa. Rebeca y Asraf me dan igual”, añadió.

En cuanto a las personas que sí que le daban buen rollo, el ex de Oriana Marzoli destacó a dos: “Me cae bien Isa Pantoja, es la única que me cae bien”, declaró. Aunque, nada más decir eso, recordó otro nombre de alguien que le daba buen ‘feeling’.

“Bueno, y Marta Peñate también me cae bien. La conozco desde hace poco y me llevo bien con ella”, declaró el ahora concursante del reality show de Luján Argüelles. Por aquel entonces, Tony Spina estaba con Mayka Rivera y, por ello, tuvo dardos para dos de sus enemigos.

“Tom Brusse y Sandra Pica me caen muy mal, porque predican una cosa y hacen otra”, declaró, de las dos personas que habían convivido con Mayka en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Tony Spina declaró que no tendría nada con Marta Peñate