La verdadera razón por la que Fede Rebecchi y Yasmina Quejigo rompieron su relación

El día que inició su reinado, el tronista italiano no pudo evitar emocionarse al recordar que, tan solo un mes antes, había roto su relación con una mujer de la que había estado muy pillado. Era muy doloroso para él ver imágenes de ella y Emma García no pudo evitar preguntarle qué era lo que había ocurrido entre ellos.

“Al final lo dejamos”, dijo, con la voz quebrada. “Rompimos hace un mes porque peleábamos mucho y, al final, tomé la decisión de que no podía más. Nos peleábamos todos los días. Yo necesitaba estar tranquilo y no pelear”, declaró el tronista.

De los motivos que le habían llevado a romper, él explicó: “Ella es una chica que tiene un carácter un poco particular, le gusta pelear. No me aporta mucha tranquilidad. Es guerrear por todo, por cosas pequeñas”, añadió.