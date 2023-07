La tronista, con los ojos como platos, no podía creerse lo que acababa de ocurrir. Pero, aquella propuesta de trono para su pretendiente supuso la llamada de atención que ella necesitaba para luchar por él y no perderlo.

“A mí, él me encanta (..) Si se pone de tronista, me voy a tirar de los pelos. Me daría muchísima rabia”, dijo ella, dando a entender que quería marcharse esa misma mañana del programa. Fue por ello que el público empezó a pedir a gritos que se dieran un beso.