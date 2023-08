Durante varios años, él fue uno de los rostros más mediáticos y, por ello, su entrada en el reality show de Telecinco fue todo un bombazo. No había programa en el que no se hablara de él y fueron muchos los personajes secundarios que quisieron subirse al carro.

Un conflicto que arrastraban desde hacía años, en concreto, desde que Paquita de Mónaco empezó a contar detalles en televisión de la relación que su sobrino mantenía con la hija de Grace Kelly: “Al principio, no me molestaba que hablara y me parecía graciosa”, aclaró el gimnasta.

“Cuando me divorcié, dijo barbaridades: que Estefanía me echó a patadas de la casa, que se cansó de mí, que yo me casé con ella para ganar caché… No sé de dónde sacaba esa información”, explicó el ex de la princesa de Mónaco en un cara a cara con Paquita.