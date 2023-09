Por todos es sabido que Karina es una conocidísima artista que tiene un amplio currículum a sus espaldas, pero hay que destacar que Carlos Manuel Díaz tampoco se queda atrás. El ex de la concursante de ‘GH VIP’ ha participado en numerosas series a lo largo de su vida.

Un hombre que se quedaba prendado por la manera de escribir de la Cuqui más famosa de la televisión y que estaba empeñado en convertirla en una auténtica figura de las letras. Estaba seguro de que el libro de ella iba a ser un “bombazo” y no se le cayeron los anillos a la hora de decírselo.

“Te voy a ser sincero. Tu primer libro enganchó al público, pero era una castaña. Con este has alcanzado la madurez literaria. Esta novela te va a convertir en un referente española de las letras”, le dijo, muy entusiasmado por el potencial que veía en ella.

Algo que, a Miguel, que así era como se llamaba el personaje interpretado por Carlos Manuel Díaz, no le gustó nada: “Queremos convertirte en una escritora de prestigio. Vamos a ver cómo afecta esto a la venta de tu novela”, le dijo el editor.

