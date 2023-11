“Estuvimos conviviendo un par de meses. Él no tenía suerte en el mundo de la música y no tenía nada para mantenerse, entonces, los cargos venían a mi cuenta: el alquiler del piso, las comidas… Todo”, declaró la ex del ahora concursante de ‘Gran Hermano VIP 8’.

“Yo le he dejado dinero, pero es lo que menos me importa. Lo que más me importa es el daño que me ha hecho. Yo he estado muy enamorada y ha sido una persona muy importante en mi vida. El daño emocional que me ha hecho no se paga con dinero”, afirmó.