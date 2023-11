Gala Caldirola se dio a conocer en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' en el año 2012

La tronista de 'MyHyV' tuvo un accidente de coche en 2012 que le dejó secuelas en el rostro

Gala Caldirola se enamoró de un conocido tronista y se hizo un tatuaje para demostrarle sus sentimientos

A Gala Caldirola la conocimos en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde enamoró a la audiencia en su papel como pretendienta y logró el trono más deseado de la televisión. En el espacio, estuvo reinando durante varios meses y vivió un suceso que le cambió la vida.

La tronista hizo un viaje junto a Alberto Santana y ambos tuvieron un aparatoso accidente de tráfico que dejó graves secuelas a alicantina. A la joven se le desfiguró la cara y tuvo que someterse a varias operaciones de cirugía estética para dejar su rostro como era antes.

Fue un suceso del que se habló muchísimo en el programa del amor de Telecinco y que destapó un gran secreto: Gala Caldirola y el canario tenían una relación a espaldas de ‘MyHyV’. Sin embargo, pese al amor que sentía por él, ella decidió marcharse de la mano de Cristian Toro en una final improvisada, una decisión de la que se arrepintió horas después.

Ella estaba destrozada por haber rechazado a Alberto Santana e intentó recuperarlo como pudo, aunque ya era tarde. El programa le ofreció el trono y, aunque ella lloró a mares y le dijo todo lo que sentía por él, el amigo de Noel Bayarri no flaqueó y aseguró que no quería tener nada con la alicantina porque no se iba a fiar nunca de ella.

Una mañana de 2012, la guapísima joven irrumpió en el dating show entre lágrimas, dispuesta a todo por recuperar el amor que había perdido por elegir a Cristian Toro. Emma García estaba alucinada y todos los espectadores se quedaron a cuadros al ver cómo Gala Caldirola intentaba convencer al canario de que ella era el amor de su vida.

Él se mantuvo firme y aseguró que no iban a volver a intentarlo, que él ya había sufrido demasiado por ella. Fue entonces cuando le pidió que, por favor, dejara de llamarlo por teléfono y de enviarle WhatsApps que pudieran comprometer su estancia en el trono.

“Sabes que no podemos hablar fuera de aquí. Evita llamarme, ponerte en contacto conmigo y esa locura que me mandaste por teléfono…”, dijo. Aquella frase despertó la curiosidad de todos, que querían saber qué era lo que había enviado la extronista.

“Es decisión de ella contarlo”, apuntó Alberto Santana. Ella, que siempre había sido muy generosa con su público, no tuvo dudas y decidió contar qué era aquella “locura” que le había mandado al canario a través de un mensaje de WhatsApp.

Se trataba de una fotografía en la que se veía la prueba de amor que había realizado por él: “No sabía cómo expresar lo que sentía. Es una persona de la que no me voy a olvidar nunca por todo lo que he vivido con él”, empezó diciendo, antes de enseñar un tatuaje que llevaba en la pierna.