Algo que nos recuerda a que en otros tiempos no tuvo tan suerte. Hace años, cuando todavía su popularidad no estaba en el punto más álgido, tuvo que marcharse por la puerta de atrás por una clara razón. ¡Recordamos su primera expulsión en televisión!

A diferencia de ‘GH DÚO’ , Manuel González no tuvo una larga trayectoria por el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Es cierto que estuvo varias semanas en el programa del amor y que tuvo alguna que otra cita, pero no logró convencer a su tronista para llegar a la final.

Ella misma explicó el motivo por el que no quería tener más encuentros con él en el espacio de Emma García: “Con Manu no siento la atracción que tengo por Pablo, Christian o Javier, pero sí que me encanta su personalidad y lo quiero conocer”, dijo la tronista.