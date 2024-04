La historia de cómo conoció Rocío Madrid a su marido futbolista: "Fue un flechazo"

Llevan juntos más de dos décadas y hay que decir que se casaron en el año 2005 en una espectacular boda a la que asistieron algunos rostros conocidos y en la que estuvo ausente el presentador de ‘Crónicas Marcianas’ , Javier Sardá, que no pudo asistir.

“Me lo presentó Boris Izaguirre” , explicó en el que era el programa de Emma García en las tardes de Telecinco. “Yo estaba haciendo un reportaje y me llamó para decirme que estaba comiendo con unos amigos, que fuera con ellos”, explicó ella.

Esos amigos eran varios jugadores del R. C. D. Espanyol, la formación en la que Ángel trabajaba como centrocampista. “Ese mismo día me enteré de que existía un equipo que se llamaba así, porque no soy muy de fútbol”, dijo ella.