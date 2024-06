Arkano se sometía hace unos días a un cambio de look definitivo en ‘Supervivientes 2024’ y decidía rapar su cabeza al cero por un plato de espaguetis carbonara. De ese modo, decía adiós a esos vistosos rizos rubios que llevaban tiempo acompañándolo.

No hay dado de que su imagen ha experimentado una transformación brutal desde que puso un pie en Honduras, pero hay que recordar que no es la primera vez que cambia. A lo largo de los años, su apariencia física se ha ido modificando.

En el espacio de Uri Sabat, el joven habló de sus inicios en el rap y de cómo había vencido su timidez para cumplir un sueño: “A mí me costaba hablar en clase” , declaró el que ahora lucha por estar en la final del reality show más extremo de Telecinco.

En 2016, el freestyler llevaba un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados en la actualidad. Lejos del rubio que ha paseado por Honduras, en aquellos tiempos llevaba su color natural, un castaño oscuro y sus rizos naturales.

Arkano quiso dejar claro en ‘Hazte un selfi’ que él tenía personalidad propia y que no seguía los cánones que dictaba el estilo de música urbano: “Para hacer rap no es necesario vestir de rapero. No hay que llevar gorra ni cadenas”, dijo.