Para intentar rebajar la intensidad su malestar, Elena Rodríguez intervino por teléfono para relajarla, pero sus palabras no sirvieron de mucho. La finalista de ‘Supervivientes 2023’ estaba convencida de que quería abandonar y que no había marcha atrás.

A grito pelado, la que ahora podría abandonar ‘Supervivientes All Stars’ continuó cargando contra el que había confesado que sentía algo por el ex del Maestro Joao: “Me has estado volviendo loca. Todos los días pensando que no te gustaba. Me has hecho llorar mucho y ahora dices que te gusta… ¡Sinvergüenza!”, dijo.