Mucho más que reinas de realities: a qué se dedicaban Adara Molinero y Sofía Suescun antes de ser famosas

Aunque Adara Molinero se ha convertido en la primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ , no cabe duda de que es una auténtica leyenda, al igual que Sofía Suescun, quien sí sigue en la competición por ganar el reality show más extremo de Telecinco.

Sin embargo, pese a que son de sobra conocidas por todos, no todo el mundo recuerda a qué se dedicaban antes de dar el gran salto a la fama. Retrocedemos algunos para analizar sus pasados profesionales.

Pero eso no es todo en el pasado, Adara Molinero también fue modelo internacional y se recorrió medio mundo: “Estuve tres meses en China y cuatro en Indonesia. He viajado y conocido culturas lejanas que me han hecho ser quien soy en mi día a día”.