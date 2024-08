El día del estreno de su trono, la que había sido pretendienta de Reche recibió la visita de su madre, Marisol , que quiso estar al lado de su hija en un momento muy especial. Lo que no se imaginaba era que su presencia removería a Laura Barcelona.

De repente, la catalana rompió a llorar en el plató del programa del amor y terminó confesando que, muchas veces, habían estado distanciadas por una tercera persona, su padre, con el que ella no tenía relación.

“Mi marido la quiere con locura, tiene pasión por ella, pero no se lo sabe demostrar. Yo pienso que algún día la cosa se arreglará, ahora no tienen relación y llevan un año sin hablar” , declaró Marisol en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Por su parte, Laura Barcelona no estaba muy de acuerdo con las palabras que había escuchado y tenía muy claro que no quería resolver su conflicto: “Para mí, mi familia son mi madre y mi hermano. Yo he llegado a decir que soy huérfana de padre”, apuntó.