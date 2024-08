Aguasantas Vilches se sentó en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa' en el año 2014

La exnuera de Raquel Bollo tomó la decisión de dejar el trono tras dos meses de reinado

¿Por qué rompieron Aguasantas y Manuel Cortés? Recordamos el motivo por el que se acabó su relación

Aguasantas Vilches saltó a la fama gracias a su relación con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, con que tuvo una relación sentimental que se rompió definitivamente en el año 2014, según ella, por culpa de su suegra.

Poco después de aquella separación, la guapísima joven quiso volver a recuperar la ilusión y se lanzó a la aventura de ocupar el trono más famoso de la televisión en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Un espacio en el que estuvo reinando durante tan solo dos meses, ya que decidió abandonar tres ese breve periodo de tiempo. Damos un salto al pasado para recordar el motivo por el que adelantó su final hace una década.

Por qué abandonó Aguasantas Vilches el trono de ‘MyHyV’

La nuera más mediática de Raquel Bollo aterrizó en el trono del programa del amor en el año 2014. Quería superar su ruptura con el concursante de ‘Supervivientes 2023’ y volver a ocupar su corazón con otro hombre.

Sin embargo, pese a que no le faltaban pretendientes y a que tuvo más de una cita con ellos, la cosa no terminaba de arrancar y ella sentía que no era el momento de seguir hacia delante con su reinado.

Fue entonces cuando, tras mucho meditarlo y dos meses después de ocupar la silla, tomó la decisión de marcharse y dejar paso a una nueva tronista que estuviera más ilusionada de lo que estaba ella.

“He querido dar lo mejor de mí para seguir, pero no puedo esforzarme más”, dijo, poco antes de abandonar ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Después de esa frase, la gran pregunta no tardó en formularse y fue uno de sus pretendientes el que la hizo.

“¿Es porque sigues enamorada de Manuel Cortés?”, le dijo uno de los chicos. “No puedo mentir. Enamorada no te puedo decir que esté, pero sí que me sigo acordando de él y no puedo evitar compararlo con mis candidatos”, declaró.

“Pienso que me tendrá que llegar alguien algún día, pero no tengo que forzarlo”, aseguró la mujer que todavía seguía teniendo sentimientos por el hijo de Raquel Bollo. Ella sentía que se había precipitado al coger el trono, ya que aún no había pasado el duelo.