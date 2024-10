Violeta de 'GH' no es la primera: Suso Álvarez ya tonteó con otra famosa y tampoco consiguió nada

Sin embargo, hay que recordar que ella no es la única con la que intenta algo y que, antes, ya le tiró la caña a otra famosa y tampoco llegó a nada más. Damos un salto al pasado para recordar qué fue lo que ocurrió y el brutal flirteo que tuvieron en Telecinco.

Todavía no se conocían, pero fue verse y entre ellos surgió la química. La complicidad era más que evidente y hasta el ex de Raquel Lozano se lanzó a tontear con ella, delante de cámaras y sin cortarse un pelo.

“Tengo que reconocer que siento cosas” , dijo él, con su particular sentido del humor. “A mí Steisy lo que me resulta es muy graciosa”, apuntó, para intentar disimular la atracción que tenía por la que había sido pretendienta de Ángel Vico.

Al escuchar esa aparente muestra de desinterés por parte de su compañero, la ahora novia de Pablo Pisa contraatacó con un zasca: “Mentira, yo estoy buena aquí y en Pekín. ¿Dónde te has visto tú en una como esta?”, aseguró.

A lo que la actual pareja de Marieta respondió: “En ningún momento me he visto en una así, te he estado buscando toda mi vida”, declaró, antes de empezar a bailar con ella una danza de lo más sensual en el centro del plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.