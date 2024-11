Asraf Beno no es el único hombre que ha pasado por la vida de Isa Pantoja. Hay que recordar que el corazón de la hija de la tonadillera más famosa de España estuvo ocupado por varios chicos en el pasado y que uno de ellos fue Alejandro Albalá , ex de Sofía Suescun.

Entre otras cosas, el joven se abrió en canal con Marta López y Olga Moreno y les contó los verdaderos motivos por los que se rompió su relación con Isa Pantoja. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ellos? Está es la versión del ex de Sofía Suescun.

“ Lo dejamos en enero y volvimos en junio . En ese tiempo, ella estuvo con el hermano de Techi y yo me fui a Ámsterdam con una chica. Ella se enteró y me armó un pollo en la puerta de casa de mi padre”, aseguró él.

Una discusión que él vio desmedida y que lo empujó a tomar una decisión: “Me dijo que era un cerdo (..) Al día siguiente me levanté y le dije que ‘hasta aquí’, que yo no tenía que aguantar eso, que mi paciencia se había acabado”, declaró él.