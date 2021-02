La broma que dejó a Vanessa Lancho sin habla

Para sorpresa de todos, el predictor anunció un positivo y David Verdú y Vanessa Lancho no pudieron contener la risa. Fue entonces cuando Emma García intervino para asegurar que se trataba de una “broma” y que no estaba embarazada.

Nuria Bermúdez se enteró en directo de su embarazo

La polémica modelo se sentó en el detector de ‘A tu lado’ en el año 2007 y aseguró que no tenía ni idea de si estaba embarazada o no de su por entonces novio, el futbolista Dani Güiza. Para salir de dudas, el programa le hizo un test de embarazo y el resultado se conoció enseguida.

Tras conocer la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. La primera, la de Nuria, que estaba completamente en shock tras enterarse de que iba a ser madre. Por su parte, Lydia Lozano no pudo resistirse a hacer un comentario: “Lo conseguiste, un hijo de un futbolista”.

El momento más feliz de Paqui ‘La Coles’ en ‘Sálvame’

Paqui ‘La Coles’ no pudo ocultar la emoción al enterarse de que iba a ser madre junto a su novio, Juan José y declaró que el bebé había sido hecho “con mucho amor”: “No sé cuándo me he quedado embarazada, porque practicamos bastante”, dijo la invitada.