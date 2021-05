El enfrentamiento de Lydia Lozano y Kiko Hernández

Lili, la mujer de Coyote Dax, había dicho en ‘Enemigos íntimos’ que los hijos del cantante preferían no verle después de su acercamiento con Marta López y Kiko Hernández fue muy crítico con esta actitud: “Me parece muy duro que le diga que sus hijos no le quieren ver”, dijo.

“Tú conoces a Marta y sabes que no ha tonteado con Coyote, creo que tienes muy poca vergüenza”, decía el colaborador de ‘Sálvame’. “Sabiendo la relación que ella tiene con su marido (…) Que tú digas que ha tonteado me parece de sinvergüenza”, añadió.

“Que lo diga cualquiera, vale, pero tú, que vas de amiga, no puedes. Si es que no me extraña. Tú no puedes tener amigos, a la mínima de cambio se la clavas”, dijo Kiko Hernández muy enfadado tras escuchar las críticas de Lydia Lozano hacia Marta López.