Antonio David Flores habló del testamento de Rocío Jurado

El 30 de junio de 2006, días después de la apertura del testamento de Rocío Jurado, el saloncito de ‘A tu lado’ acogía un debate sobre la herencia de la cantante. Una charla en la que no faltó Antonio David Flores, quien habló de la última voluntad de La Más Grande.

Los colaboradores analizaron a fondo el reparto que la cantante había hecho de sus bienes y Raquel Bollo le planteó una pregunta a Antonio David Flores: por qué Rocío Jurado no había dejado nada el ese testamento para sus nietos, David y Rocío.

La respuesta de Antonio David Flores no se hacía esperar y aseguraba que no sabía el motivo: “Rocío Carrasco es la heredera universal, así que me imagino que deberá estar a la misma altura que ha estado su madre con ella”, comenzaba diciendo el colaborador.