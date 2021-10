El colaborador de Telecinco confesó que, años atrás, había tenido “una relación un poquito tormentosa” con una mujer “famosa”: “Lo pasé mal, lo que pasa que ella estaba peor de la cabeza que yo. Me desorientaba mucho”, explicó el colaborador en ‘Sábado Deluxe’.

Estaba dispuesto a mostrarse a la audiencia como nunca lo había hecho y por eso no dudó en desnudarse por completo, confesando quién era la mujer famosa con la que había compartido su vida: “Se llama Alba Molina, es una cantante. Tuvimos una relación muy intensa”, declaró.

Corté con Alba Molina y me enrollé con Paz Vega

La cosa no se quedó ahí. En ‘La Caja Deluxe’, Luis Rollán contó que Alba Molina no había sido la única famosa con la que había tenido algo y que había otro nombre más en su lista. En su etapa como presentador de radio, el programa rifó un viaje para dos personas y la ganadora para ir a París junto a Luis Rollán no fue otra que Paz Vega.