Días después de poner punto final a su etapa como pretendienta de Ferchu Aumente, el tronista acudió a casa de Mamen Carrera para ofrecerle el trono de ‘MyHyV’. Una propuesta con la que se sintió muy agradecida y que no dudó ni un instante en aceptar.

Aceptó el trono y fue en el mes de octubre de 2011 cuando se sentó por primera vez en él. Muy contenta y emocionada, aseguró que estaba muy agradecida con la oportunidad y afirmó que iba “a hacerlo lo mejor posible”: “Quiero conocer a una persona que me llene y salir enamorada”, dijo.

Además, declaró que se iba a portar bien en el trono y que iba a obedecer las normas del programa a rajatabla: “Confidencias mías van a salir pocas. Voy a ser fiel al programa como lo he sido siempre”, declaró la tronista en su primer día de reinado en ‘MyHyV’ en 2011.

Ella estaba muy emocionada, pero hubo alguien que no se mostró tan contento. Ferchu, quien había sido su tronista hasta hacía unos días, fue muy sincero con ella en su debut: “No me gusta verla en el trono. Ha sido una chica importante en mi trono y no es de buen gusto”, afirmó.