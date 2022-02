Que Bea Retamal y Oriana Marzoli no se pueden ver es un hecho y tampoco trataron de ocultarlo en sus primeros minutos de convivencia en ‘Celebrity Game Over’, el nuevo reality show de terror que se estrenaba este miércoles en Mtmad.

Nada más llegar a la casa, la ex de Tony Spina se puso a repartir besos a todos sus compañeros y se saltó a Bea Retamal, a quien ni siquiera le dirigió la mirada. Por su parte, la ex de Rodri Fuertes, si que la fulminó un poco con sus ojos, ya que, cada vez que su compañera hablaba, la cara de la ganadora de ‘GH 17’ era un auténtico poema.

No se llevan nada bien, eso está claro y hay que recordar que su mal rollo viene de lejos. De hecho, cuando Bea Retamal estaba todavía luchando por el maletín en la casa de Guadalix de la Sierra, Oriana Marzoli era muy crítica con ella. ¡Recordamos el día que a la reina del 'pinkygloss' se le atragantó la 'naranjita'!

Oriana Marzoli era una de las mayores defensoras de Adara Molinero en ‘GH 17’ y se mostraba muy crítica con todos los adversarios de la reina del ‘Madre mía’. Sobre Bea Retamal tuvo varias palabras, ya que consideraba que no tenía personalidad propia.

“A mí me caía bien en un principio, pero ahora mismo… No entiendo por qué está tan loca de repente. Al principio me caía en gracia, pero ya se está pasando demasiado, está imitando mucho a Ylenia Padilla”, dijo la que abandonó ‘Supervivientes’ en 2014.