Anna Ferrer cumple 25 años: la entrevista que Paz Padilla concedió en Telecinco tras dar a luz a su hija

Fue la propia presentadora quien la mostró por primera vez a las cámaras de Telecinco y lo hizo en el mítico programa ‘¡Qué me dices!’, donde ella solía trabajar como sustituta de Belinda Washington, la conductora titular del programa junto a Chapis.

La hija de la presentadora llegó al mundo el 23 de febrero de 1997, pero no fue hasta el día siguiente cuando pudimos verle la carita a la pequeña. El programa ‘¡Qué me dices!’ consiguió entrar al hospital en el que estaba Paz Padilla y habló con ella, horas después de dar a luz.

La presentadora estaba radiante y su sonrisa reflejaba que estaba siendo uno de los días más felices de su vida. Se le caía la baba con su pequeña. No dejaba de dedicarle caricias y le dedicaba unas miradas cargadas de ternura.

Con la pequeña Ana Ferrer en brazos y desde la cama del hospital en el que había dado a luz, Paz Padilla contó una curiosidad sobre su original preparto: “Para que no se me hiciera muy larga la dilatación, hicimos una fiesta que se llamaba ‘Ayúdanos a empujar”, declaró la presentadora.

“Vinieron ‘Navajita Plateá’ y todos nuestros amigos. Allí estaban todos con un reloj, porque era obligatorio que lo llevaran para controlar las contracciones. Aunque no controlaba nadie”, confesó ante las cámaras de ‘¡Qué me dices!’.

“Pude disfrutar del parto tranquila, sin dolores y cuando salió la niña, me la pusieron encima, tan gordita… tan bonita…”, dijo la presentadora, que no pudo quitar la sonrisa en ningún momento del vídeo para el programa de Chapis y Belinda Washington.

Antes de despedir la conexión, Paz Padilla quiso hacer gala de su particular sentido del humor y le mandó un mensaje a Chapis, con el que había compartido más de una tarde en el plató de ‘¡Qué me dices!’: “Mira, ¿a qué no es tan fea como yo decía que iba a salir?”, dijo.