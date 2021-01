Lydia Lozano y otros colaboradores que en su día fueron vetados por un famoso en 'Sábado Deluxe'

El veto de Albano Carrisi a Lydia Lozano

Lejos de mostrarse triste, la colaboradora explicó que se había enterado del veto “24 horas antes” y explicó cómo se sentía realmente tras la decisión del cantante: “Agradezco que me haya vetado, porque no era plato de buen gusto haberlo entrevistado”, confesó la colaboradora de ‘Sálvame’.

Ivonne Reyes decidió vetar a los Kikos

La modelo acudió al programa en el año 2012 para conceder una entrevista de lo más sincera. Una charla a la que no estaban invitados ni Kiko Hernández ni Matamoros. Los colaboradores no entendían nada de lo que ocurría e Ivonne Reyes intentó darles una explicación.

“Yo no he vetado a nadie”, dijo la modelo. Fue entonces cuando Kiko Hernández mostró su descontento con ella: “Me extraña que en ‘Sálvame Diario’ me des dos besos y que en ‘Sábado Deluxe’ me mandes al sofá”, declaró el colaborador.

Belén Esteban, vetada por la madre de Campanario

Víctor Sandoval y Kiko Hernández, vetados por Nacho Polo

Al enterarse del veto, Kiko Hernández estalló duramente contra Nacho Polo: “El veto es una cesura y la censura es el arma que utiliza la gente que no quiere que se sepa la verdad (…) Es una falta de respeto, no solo para mí, sino para todos los que hacen el programa, para el público y para los que están en sus casas”, declaró antes de marcharse del plató.

El dardo de Carmen Gahona a Kiko Hernández

La mujer de Chiquetete lo tuvo muy claro en el año 2015: no quería que Kiko Hernández se sentase como colaborador en su ‘PoliDeluxe’ contra Raquel Bollo. “Haga el favor de irse, porque no está invitado”, dijo Carmen Gahona.

Fue entonces cuando el colaborador, muy enfadado, respondió con dureza: “Yo me marcho porque me lo dice el director, no usted (…) Usted me veta a mí, pero yo también a usted y no la pienso entrevistar nunca más”, dijo.