Las 7 cosas que Isabel Pantoja tiene que saber antes de enamorarse de Colate en 'Supervivientes'

Comprometido con sus tareas

Muy unido a sus parejas

Se enamora en televisión

Los focos y las cámaras de televisión no distraen a Colate de sus objetivos y no le impiden hacer gala de sus artes amatorias. No solo lo demostró intentando conquistar a Gloria Camila en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. En ‘La Tribu’ explicó que a Paulina Rubio la había conocido en un programa de otra cadena… lo que significaría que ‘Supervivientes’ podría ser el escenario perfecto para dejarse llevar.