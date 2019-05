Pol Badía fue el 'cuchu' de Adara en 'GH 17' antes de su 'pillada' con Fernando Tejero

Pol Badía no desistió en ningún momento y siguió ‘pico y pala’ con Adara, hasta que consiguió conquistar su corazón. Como todo comienzo, el de su relación fue de lo más intenso y cargado de momentos de lo más “empalagosos”… ¡No se separaban ni un momento!

No había rincón de la casa que se resistiera a sus muestras de cariño… y de pasión. Para Pol Badía era muy difícil ocultar el deseo que sentía por Adara y su “baguette” o “petaca”, como él mismo llamaba a sus partes íntimas, lo dejaba muy claro.

Pero no todo fue un camino de rosas entre ellos. La aparición de una tercera persona complicó las cosas entre Pol y Adara. No hubo infidelidad, pero la química que existía entre Miguel Vilas y el exnovio del Maestro Joao fue suficiente para poner de los nervios a la ‘cuchufleta’, que no paraba de llorar y de sospechar que entre ellos había algo más que una amistad.