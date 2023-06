El ‘PoliDeluxe’ no ha dejado boquiabiertos en más de una ocasión y ha destapado muchas mentiras a lo largo de su historia, pero ¿recuerdas cuál fue la primera? Fue en el año 2010 cuando Conchita se convirtió, por primera vez, en la defensora de la verdad.

Jorge Javier Vázquez recibió en su plató por primera vez a Conchita en el año 2010 y la primera famosa que se puso sus cables no fue otra que María de Mora, una mujer que era noticia día sí y día, también por aquel entonces.

Le realizaron mogollón de preguntas, pero hubo una que destacó sobre todas por la respuesta no del todo sincera de la entrevistada. “¿Alguna vez has hecho un trío con Carmen Martínez Bordiú y José Campos?”, fue el interrogante que hizo el presentador.

Ella, muy segura de sí misma, aseguró que no lo había hecho nunca, pero la máquina de Conchita determinó que no decía del todo la verdad. Aquella noche de 2010 fue la primera vez que la ‘poligrafista’ pronunció su primer “Miente”.

María de Mora, pese a la veracidad del 90% de la máquina de la verdad, aseguró que ella no había mentido y Kiko Matamoros, amigo suyo, dijo una frase muy reveladora: “O mientes ahora o me has mentido antes”, declaró, dando a entender que ella ya le había contado su supuesto idilio con la pareja.