Sandra Pica lleva varios meses alejada de la televisión y eso que, durante mucho tiempo, fue uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla. Su participación en ‘La isla de las tentaciones 2’ fue todo un boom y no dudó en hacerse más de un plató hablando sobre su historia de amor con Tom Brusse.

La isla le abrió muchas puertas y participó en varios reality shows de la cadena, como ‘La Casa Fuerte 2’ o ‘Secret Story: la casa de los secretos’, donde se enamoró de Julen de la Guerra tras una sonada ruptura con el ex de Melyssa Pinto en ‘Supervivientes’.

La guapísima ex de Tom Brusse bajó las escaleras del programa ‘MyHyV’ en el año 2017 y lo hizo para conquistar a Joni Marley. Es cierto que no eligió el mejor día, ya que el tronista se estaba enfrentando a una confidencia, pero eso no hizo que se le quitaran las ganas de conocerlo.