Hablamos de ‘Elígeme’, un programa de televisión que estuvo presentado por Carlos Baute en el año 2009 y al que Yiya del Guillén llegó dispuesta a enamorarse, aunque no lo consiguió. Ella aseguró que nunca había tenido novio, pero estaba abierta a encontrarlo.

‘Elígeme’ era un programa en el que un candidato acudía a buscar el amor y varias candidatas tenían que decidir si querían conocerlo o no. Él contaba cualidades suyas, explicaba sus preferencias en el amor y ellas tenían que elegir si encajaba con ellas o no.

Para ello, tenían un pulsador que debían accionar en el caso de que no estuvieran interesadas en conocerlo. Eso fue lo que hizo Yiya del Guillén al poco de empezar el programa. Nada más verlo, la joven decidió que prefería quedarse con las ganas de saber más de él.

Esta fue la razón que dio: “Me encantan tus piernas, me encantan mucho, pero solo eso”, dijo la ahora aspirante a ‘GH VIP 8’. Después de eso, añadió: “Los brazos también me gustan porque como soy anchita me gusta sentirme protegida”, dijo.