Yiya no se corta en su entrada a la casa: esto ha dicho de cada uno de los concursantes

Pero cuando decimos que Yiya no se corta es por el momento en el que le ha tocado el turno de calificar a Susana: " 'Bicha'" , ha señalado. Susana Bianca se ha quedado sin palabras y le ha respondido diciendo que la gente le prejuzga sin conocerla, asegurando que es todo lo contrario a eso. "¿Por qué le has llamado 'bicha' a Susana?", le ha preguntado Ion queriendo que justificase sus palabras. "No es por fría, por ejemplo, descartemos cosas... Hay pocos perfiles que conozca, es percepción. Juego con ventaja y desventaja, depende en qué".

Ion Aramendi no ha tardado en preguntar a Susana Bianca si estaba afectada por las palabras de Yiya: "¿Esto te ha afectado, Susana?", le ha preguntado. "Al final, lo único que me molesta son los prejuicios. Me da la impresión de que se está viviendo una impresión mía que es todo lo contrario a lo que soy. Eso me preocupa un poco. Es una opinión. Estoy encantada de conocerla, yo sé cómo soy y voy a seguir siendo yo misma. Estoy segura que no lo dice con maldad", ha dicho Susana Bianca.