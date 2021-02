Anabel Pantoja no siempre ha estado a la sombra de su familia y ha sido protagonista de sus propios dramas en televisión. Ahora está sufriendo lo más grande por el conflicto entre su tía y Kiko Rivera, pero han sido muchas veces las que ella misma ha sido el centro de la polémica.

Anabel Pantoja rompió con Antonio en 2014

2014 no fue solo el año en que Anabel Pantoja abandonó entre lágrimas la aventura en ‘Supervivientes’. Aquella fecha también aparece marcada a fuego en el calendario de su vida por haber sido la primera vez que la sobrinísima vivió una ruptura amorosa mediática.

Poco antes de viajar a Honduras, la prima de Kiko Rivera decidió terminar su relación con Antonio, un apuesto joven sevillano con el que tuvo un romance de dos años. Sin embargo, en el plató de ‘MyHyV’ no supimos qué había ocurrido entre ellos hasta que no pasaron dos meses y ella volvió de la isla.

Fue en mayo de 2014. Anabel Pantoja acababa de llegar a Honduras y en su regreso protagonizó un reencuentro inesperado con Antonio, que ya era su ex, en el plató de ‘MyHyV’. Llevaban dos meses sin verse, pero aún tenían alguna que otra cuenta pendiente.

Es una persona que ha estado en mi vida dos años y ha sido muy importante, por eso me parece surrealista que nos encontremos aquí, en un plató, delante de todos

Al verlo entrar en plató, la sobrina de Isabel Pantoja se quedó muy sorprendida y no pudo ocultar la emoción. Aseguró que la relación entre ellos estaba rota, que no había “ni amistad”, que se había intentado poner en contacto con él y que no había recibido respuesta.