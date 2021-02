Anabel Pantoja aclara que ha hablado con su primo: le ha dejado claro que no le ha llamado mentiroso

La colaboradora de 'Sálvame' cree que sus compañeros quieren forzarla a entrar en la guerra

La última entrevista de Kiko Rivera en el ‘Deluxe’ ha sacudido de nuevo a la familia Pantoja. “Veo a mi primo cada vez peor”, decía Anabel tan solo un día después en ‘Sálvame’ y es que, ya en la anterior entrevista del DJ, se dio cuenta que no hay marcha atrás posible ni solución al conflicto: “Creo que no van a llegar a ningún punto de perdonarse”.

Ha hablado con su primo pero no con su tía, con lo que no entiende a quien la critica por no mojarse para conservar el beneplácito de su tía: “No me quiero desvincular de mí tía ni de mi abuela porque personalmente les quiero, no tengo interés en hablar de ellos”.

“Si se ha sentido solo, que no lo sienta, simplemente estoy en la distancia, puede llamarme, pero él decidió no contármelo porque sabía la cercanía que tengo con mi tía”, decía Anabel a su primo dejándole claro que jamás lo ha llamado mentiroso: “Él me dijo que quería mantenerme al margen porque iba a sufrir mucho”.

La conversación de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Pero ¿Qué se han dicho los primos? Anabel se asustó cuando el DJ no le respondía a las llamadas, pero Kiko se puso en contacto con ella justo antes del ‘Deluxe’ y aclararon la situación: “Me dijo que estuviera tranquila, que iba a seguir contando su verdad, él entiende mi postura y él me dijo que me entendía y que no quiere que me posicione porque sabe el cariño que le tengo a otras personas”.