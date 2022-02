Rosa Benito tiene una gran cantidad de platós a sus espaldas y fueron muchas las veces que la exmujer de Amador Mohedano se sentó en la silla más famosa de ‘Sábado Deluxe’, no solo como colaboradora, sino que también dio más de una exclusiva.

La más grande estuvo muy presenten la primera entrevista de Rosa Benito en ‘Sábado Deluxe’, ya que la colaboradora no pudo evitar hablar de su cuñada y de lo mucho que la echaba de menos. Habló de todos los momentos que habían vivido juntas y, también, de lo presente que estaba en su vida.

“Yo hablo con ella constantemente. Para mí, mi cuñada no se ha ido. Mi cuñada está con nosotros y, además, yo lo presiento”, dijo la colaboradora. Sobre si llegó a despedirse de ella, la ex de Amador Mohedano declaró: “Yo le dije muchas cosas”.

“Él sabe que yo lo quiero muchísimo, que lo respeto y que somos una familia, totalmente”, dijo Rosa Benito, queriendo acabar con los rumores que decían que entre ellos no había buena relación: “Nosotros nos llevamos muy bien y yo te quiero dar las gracias por entrar, por dar la cara y por ser un señor”, le dijo la invitada a Ortega Cano en directo.

Uno de los mayores enemigos televisivos de Rosa Benito fue su exyerno, Antonio Tejado, del que habló largo y tendido en su primera entrevista en televisión. “Es una persona a la que yo he querido”, aseguró la por entonces colaboradora de ‘Sálvame’.

Rosa Benito se entregó mucho en su primera entrevista en ‘Sábado Deluxe’ y quiso demostrar sus dotes artísticas, interpretando una de las canciones más famosas de Rocío Jurado. Con ‘Algo se me fue contigo, madre’, la colaboradora emocionó a Mila Ximénez, que no pudo evitar abandonar el plató entre lágrimas.

Para terminar aquella primera aparición en el programa, Jorge Javier Vázquez quiso aclarar que la excuñada de Rocío Jurado no tenía problemas con Hacienda y ella replicó: “Lo que no se puede hacer es contar tantas mentiras, porque no lo voy a consentir”, dijo, refiriéndose a todos los testigos que habían llamado a ‘Sálvame’ para decir que ella y sus marido tenían deudas.