Loly Álvarez y Ronny se casaron hace 17 años y su enemigo destapó una gran "mentira"

Aunque para ellos había sido el día más feliz de sus vidas, las reacciones al enlace no tardaron en aparecer. Arlequín, acompañado por La Momia, aseguró en ‘Crónicas Marcianas’ en 2002 que la boda de Loly y Ronny tendría que haber estado “prohibida” y que no había nada de verdad en ella, ya que no había visto ni “al cura” ni nada. Además, el que fuera víctima del bolsazo de Margarita Seisdedos desveló un gran bombazo de Ronny:afirmó.